Миссия в Олешках: Лубинец заявил, что рф использовала военную технику для разминирования, после чего отвела её

Дмитрий Лубинец. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что зафиксированная журналистами российская военная техника, стянутая в Олешки, была использована для разминирования, после чего ее отвели. Об этом Лубинец заявил во время пресс-конференции 2 ноября, передает УНН.

Детали

"Сегодня, когда я увидел эту информацию о вероятном нарушении условий режима тишины, я срочно связался с нашим ответственным лицом. Я лично пересмотрел это видео. На видео четко видна российская военная техника, маркированная красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования под четким контролем украинской стороны", — сказал Лубинец.

Он отметил, что после разминирования военная техника рф вернулась там, где находилась.

"Военная техника перемещалась для разминирования. Она была, как написано в соглашении, под красными крестами, и после завершения этой работы она вернулась. Это было подтверждено как украинской стороной, так и российской. Я не берусь давать оценки, я говорю о том, что происходило под моим контролем. Трактовать видео можно по-разному. Единственные, кто знает эти детали, — это люди, которые разрабатывали этот документ, поэтому вполне понятно, что, когда техника перемещается без знания этих деталей, можно делать подобные выводы", — добавил Лубинец.

Дополнение

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что подразделения Сил обороны Украины в течение гуманитарной паузы обеспечивали режим тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей.

Благодаря этому гуманитарные грузы доставили по назначению, а жителей Олешек, которые выразили желание выехать, эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

По информации военных, во время перемирия россияне проводили ротацию личного состава, укрепляли оборонительные позиции и расширяли систему антидроновой защиты на дорогах.

Кроме того, оккупанты наращивали логистическое обеспечение своих подразделений, в частности организовали подвоз боеприпасов.