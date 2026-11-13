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24 тварини з окупованих Олешок повернулися до своїх господарів

Київ • УНН

 • 2180 перегляди

Під час місії з Олешок евакуювали 105 тварин, 90 із них прихистила UAnimals. 24 улюбленці вже пройшли лікування й повернулися додому.

24 тварини з окупованих Олешок повернулися до своїх господарів

24 тварини з тимчасово окупованих Олешків, яких вивезли під час гуманітарної місії, уже повернулись до своїх господарів. Загалом евакуювали 105 тварин, 90 з яких взяла під опіку команда UAnimals. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, який займався координацією місії, 13 листопада у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Під час гуманітарної місії з Олешок люди не залишили своїх домашніх улюбленців в окупації та забрали їх із собою. Загалом вдалося вивезти 105 тварин. 90 із них взяла під опіку команда UAnimals. І тепер багато хто цікавиться: як вони почуваються та що з ними відбувається після?" - написав Лубінець.

З його слів, серед врятованих - котики та собаки, а також 4 папуги. Є і собака на ім'я Єнот. "Спершу всі думали, що це справжній єнот, а виявилося - пес із таким незвичайним ім'ям", - зазначив він. 

"Ці тварини після прибуття отримали необхідну ветеринарну допомогу від команди з великим серцем у UAnimals. Їм провели первинні огляди, зробили аналізи та УЗД. Тваринам у більш важкому стані стані призначили лікування: серед котів та собак є ті, кому потрібні операції, видалення зубів, гриж та інші необхідні маніпуляції. Зокрема, тваринам проводять стерилізацію та видаляють пухлини - за згодою власників. Також оформлюють ветеринарні паспорти, яких у багатьох раніше їх не було", - розповів він.

Є й хороші новини: 24 тваринам уже завершили лікування та повернулися до своїх господарів

- повідомив Лубінець.

З його слів, команда офісу Омбудсмана на власні очі побачила одну з таких зустрічей. "Собаки Рей, Воля та Каскад знову поруч зі своїми людьми. До речі, Каскад - пес сусідів родини, якого також не залишили напризволяще й забрали з Олешок", - зазначив він.

"А ще одна собака, яку вивезли з Олешок, була вагітною. Вона пережила складну дорогу та навіть переліт літаком, а вже після порятунку народила чотирьох цуценят. Лише уявіть: попри всі випробування, ця історія подарувала життя ще чотирьом маленьким хвостикам!" - вказав він.

"З моєї сторони - величезна вдячність команді UAnimals за те, що подбали про тварин: забезпечили їм обстеження, лікування, догляд і можливість знову бути поруч зі своїми родинами. Це велика робота, завдяки якій десятки тварин отримали шанс на безпечне життя!" - наголосив Омбудсман.

З Олешок вдалося вивезти 105 тварин - Лубінець02.11.26, 15:10 • 5192 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Евакуація
Тварини
Олешки