З Олешок вдалося вивезти 105 тварин - Лубінець

Дмитро Лубінець. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не назвав кількість евакуйованих людей з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. При цьому, з його слів, вдалося вивезти 105 тварин, включаючи 4 папуги. Про це Омбудсман сказав під час пресконференції 2 листопада, передає УНН.

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Омбудсман не назвав кількість евакуйованих людей з Олешок через домовленість з рф.

"Ми не оприлюднюємо цифри, скільки громадян обрали для себе повернутися в Україну, скільки громадян виїхали на територію, яку контролює рф", - зазначив Лубінець.

"Наші громадяни приїхали не самі. Дуже багато хто взяли з собою домашніх улюбленців. Нам вдалося повернути 105 домашніх улюбленців, включаючи 4 папуги. Дуже багато собак і кішок", - сказав Лубінець.

Нагадаємо

У межах гуманітарної місії і супутнього режиму тиші в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області евакуювали майже 800 людей.