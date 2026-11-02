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Из Олешек удалось вывезти 105 животных - Лубинец

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

Дмитрий Лубинец сообщил об эвакуации из Олешек 105 животных, в том числе четырёх попугаев. Количество эвакуированных людей не разглашается.

Из Олешек удалось вывезти 105 животных - Лубинец
Дмитрий Лубинец. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не назвал количество эвакуированных людей из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. При этом, по его словам, удалось вывезти 105 животных, включая 4 попугаев. Об этом Омбудсмен сказал во время пресс-конференции 2 ноября, передает УНН.

Детали

Омбудсмен не назвал количество эвакуированных людей из Олешек из-за договоренности с рф. 

"Мы не обнародуем цифры, сколько граждан выбрали для себя вернуться в Украину, сколько граждан выехали на территорию, которую контролирует рф", — отметил Лубинец. 

"Наши граждане приехали не одни. Очень многие взяли с собой домашних любимцев. Нам удалось вернуть 105 домашних любимцев, включая 4 попугаев. Очень много собак и кошек", — сказал Лубинец. 

Напомним 

В рамках гуманитарной миссии и сопутствующего режима тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области эвакуировали почти 800 человек.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Животные
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область