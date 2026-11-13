24 животных из оккупированных Олешек вернулись к своим хозяевам

24 животных из временно оккупированных Олешек, которых вывезли во время гуманитарной миссии, уже вернулись к своим хозяевам. Всего эвакуировали 105 животных, 90 из которых взяла под опеку команда UAnimals. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, занимавшийся координацией миссии, 13 ноября в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Во время гуманитарной миссии из Олешек люди не оставили своих домашних любимцев в оккупации и забрали их с собой. Всего удалось вывезти 105 животных. 90 из них взяла под опеку команда UAnimals. И теперь многие интересуются: как они себя чувствуют и что с ними происходит после?" — написал Лубинец.

По его словам, среди спасённых — кошки и собаки, а также 4 попугая. Есть и собака по имени Енот. "Сначала все думали, что это настоящий енот, а оказалось — пёс с таким необычным именем", — отметил он.

"Эти животные после прибытия получили необходимую ветеринарную помощь от команды с большим сердцем в UAnimals. Им провели первичные осмотры, сделали анализы и УЗИ. Животным в более тяжёлом состоянии назначили лечение: среди кошек и собак есть те, кому нужны операции, удаление зубов, грыж и другие необходимые манипуляции. В частности, животным проводят стерилизацию и удаляют опухоли — с согласия владельцев. Также оформляют ветеринарные паспорта, которых у многих раньше не было", — рассказал он.

Есть и хорошие новости: 24 животным уже завершили лечение и вернули их хозяевам — сообщил Лубинец.

По его словам, команда офиса Омбудсмена своими глазами увидела одну из таких встреч. "Собаки Рей, Воля и Каскад снова рядом со своими людьми. Кстати, Каскад — пёс соседей семьи, которого также не оставили на произвол судьбы и забрали из Олешек", — отметил он.

"А ещё одна собака, которую вывезли из Олешек, была беременной. Она пережила сложную дорогу и даже перелёт на самолёте, а уже после спасения родила четырёх щенков. Только представьте: несмотря на все испытания, эта история подарила жизнь ещё четырём маленьким хвостикам!" — указал он.

"С моей стороны — огромная благодарность команде UAnimals за то, что позаботились о животных: обеспечили им обследование, лечение, уход и возможность снова быть рядом со своими семьями. Это большая работа, благодаря которой десятки животных получили шанс на безопасную жизнь!" — подчеркнул Омбудсмен.

Из Олешек удалось вывезти 105 животных - Лубинец