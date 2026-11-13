24 животных из оккупированных Олешек вернулись к своим хозяевам
Киев • УНН
Во время миссии из Олешек эвакуировали 105 животных, 90 из них приютила UAnimals. 24 питомца уже прошли лечение и вернулись домой.
24 животных из временно оккупированных Олешек, которых вывезли во время гуманитарной миссии, уже вернулись к своим хозяевам. Всего эвакуировали 105 животных, 90 из которых взяла под опеку команда UAnimals. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, занимавшийся координацией миссии, 13 ноября в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Во время гуманитарной миссии из Олешек люди не оставили своих домашних любимцев в оккупации и забрали их с собой. Всего удалось вывезти 105 животных. 90 из них взяла под опеку команда UAnimals. И теперь многие интересуются: как они себя чувствуют и что с ними происходит после?" — написал Лубинец.
По его словам, среди спасённых — кошки и собаки, а также 4 попугая. Есть и собака по имени Енот. "Сначала все думали, что это настоящий енот, а оказалось — пёс с таким необычным именем", — отметил он.
"Эти животные после прибытия получили необходимую ветеринарную помощь от команды с большим сердцем в UAnimals. Им провели первичные осмотры, сделали анализы и УЗИ. Животным в более тяжёлом состоянии назначили лечение: среди кошек и собак есть те, кому нужны операции, удаление зубов, грыж и другие необходимые манипуляции. В частности, животным проводят стерилизацию и удаляют опухоли — с согласия владельцев. Также оформляют ветеринарные паспорта, которых у многих раньше не было", — рассказал он.
Есть и хорошие новости: 24 животным уже завершили лечение и вернули их хозяевам
По его словам, команда офиса Омбудсмена своими глазами увидела одну из таких встреч. "Собаки Рей, Воля и Каскад снова рядом со своими людьми. Кстати, Каскад — пёс соседей семьи, которого также не оставили на произвол судьбы и забрали из Олешек", — отметил он.
"А ещё одна собака, которую вывезли из Олешек, была беременной. Она пережила сложную дорогу и даже перелёт на самолёте, а уже после спасения родила четырёх щенков. Только представьте: несмотря на все испытания, эта история подарила жизнь ещё четырём маленьким хвостикам!" — указал он.
"С моей стороны — огромная благодарность команде UAnimals за то, что позаботились о животных: обеспечили им обследование, лечение, уход и возможность снова быть рядом со своими семьями. Это большая работа, благодаря которой десятки животных получили шанс на безопасную жизнь!" — подчеркнул Омбудсмен.
Из Олешек удалось вывезти 105 животных - Лубинец02.11.26, 15:10 • 5191 просмотр