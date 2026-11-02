Провокации в Петропавловской Борщаговке играют на руку России — командующий «Азова» Прокопенко отреагировал на событие
Киев • УНН
Командующий «Азова» Денис Прокопенко заявил, что события в Борщаговке выгодны России. Он призвал поддерживать оборону Украины.
Командующий «Азова», бригадный генерал Денис Прокопенко с позывным «Рэдис» прокомментировал события в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Он заявил, что информационная ситуация вокруг инцидента отвечает интересам россии, которая стремится расколоть украинское общество и армию, пишет УНН.
Детали
По словам Прокопенко, россияне заинтересованы в дестабилизации ситуации внутри Украины и усилении противостояния между гражданскими и военными.
В то же время генерал подчеркнул, что все подразделения корпуса «Азов» находятся на фронте и выполняют боевые задачи, тогда как в тылу возникают ситуации, которые, по его убеждению, могут быть выгодны врагу.
Прокопенко призвал не играть на руку врагу
То, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян
Он также призвал украинцев сосредоточиться на поддержке обороны государства.
Наше государство ведет тяжелую кровопролитную войну за свое существование. В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу
Напомним
2 ноября возле временного пункта дислокации воинской части 3121 Национальной гвардии Украины, которая относится к 1-му корпусу НГУ «Азов», собрались гражданские после распространения в соцсетях непроверенных сообщений о якобы пытках военнослужащих на территории части. Информацию об обстоятельствах инцидента обнародовали пресс-служба «Азова» и глава Нацполиции Иван Выговский.
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