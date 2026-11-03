Нацгвардия отказалась от размещения военнослужащих в доме в Петропавловской Борщаговке

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого разгорелся скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его. Об этом сообщил спикер НГУ Руслан Музичук, пишет УНН.

Детали

По словам спикера, решение касается не только текущего размещения людей, но и дальнейшего использования здания.

Музичук подчеркнул, что Нацгвардия заинтересована в прозрачном урегулировании ситуации и стремится избежать любых провокаций.

Что известно о скандале

Мы за ее прозрачное решение и стремились к тому, чтобы она не закончилась какой-либо провокацией, чтобы, не дай бог, кто-то не пострадал и это не стало поводом для каких-либо других негативных действий – заявил спикер НГУ.

Напомним, 2 ноября возле временного пункта дислокации воинской части 3121 Национальной гвардии, которая относится к 1-му корпусу НГУ «Азов», собрались гражданские после распространения непроверенных сообщений о якобы пытках военнослужащих.

В Нацгвардии пообещали предоставить дополнительную информацию о ситуации позже.

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