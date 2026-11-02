Инцидент в Петропавловской Борщаговке: толпа забросала полицию яйцами
Киев • УНН
В Петропавловской Борщаговке толпа забросала яйцами полицию возле дома с военнослужащими, которых задержали после самовольного оставления части.
В Петропавловской Борщаговке под Киевом местные жители забросали яйцами полицию и набросились с руганью на командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, передает УНН.
Детали
Корреспондент УНН с места происшествия сообщает, что толпа забрасывала яйцами полицию, прибывшую к дому, где, предположительно, могут незаконно удерживаться люди.
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, подтвердил, что в доме, возле которого собрались люди, находились военнослужащие, которых поймали после самовольного оставления части.
После этого Пивненко обругали нецензурной лексикой.
Напомним
В Петропавловской Борщаговке, расположенной в Киевской области, медработницу и правоохранителя впустили в дом, где, по информации местных жителей, удерживали заложников.
В Петропавловской Борщаговке, расположенной в Киевской области, люди пытались штурмовать ворота, чтобы попасть во двор дома, где могли незаконно удерживать людей.