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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: толпа забросала полицию яйцами

Киев • УНН

 • 1566 просмотра

В Петропавловской Борщаговке толпа забросала яйцами полицию возле дома с военнослужащими, которых задержали после самовольного оставления части.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: толпа забросала полицию яйцами

В Петропавловской Борщаговке под Киевом местные жители забросали яйцами полицию и набросились с руганью на командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, передает УНН

Детали 

Корреспондент УНН с места происшествия сообщает, что толпа забрасывала яйцами полицию, прибывшую к дому, где, предположительно, могут незаконно удерживаться люди. 

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, подтвердил, что в доме, возле которого собрались люди, находились военнослужащие, которых поймали после самовольного оставления части. 

После этого Пивненко обругали нецензурной лексикой. 

Напомним

В Петропавловской Борщаговке, расположенной в Киевской области, медработницу и правоохранителя впустили в дом, где, по информации местных жителей, удерживали заложников.

В Петропавловской Борщаговке, расположенной в Киевской области, люди пытались штурмовать ворота, чтобы попасть во двор дома, где могли незаконно удерживать людей. 

Павел Башинский

Киевская область
Столкновения
Национальная гвардия Украины
Киев