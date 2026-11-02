Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: натовп закидав поліцію яйцями
Київ • УНН
У Петропавлівській Борщагівці натовп закидав яйцями поліцію біля будинку з військовими, яких затримали після самовільного залишення частини.
У Петропавлівській Борщагівці під Києвом місцеві жителі закидали яйцями поліцію та накинулися з лайкою на командувача Національної гвардії Олександра Півненка, передає УНН.
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Кореспондент УНН з місця події повідомляє, що натовп закидав яйцями поліцію, яка прибула до будинку, де, ймовірно, можуть незаконно утримуватися люди.
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який прибув на місце події, підтвердив, що в будинку, біля якого зібралися люди, перебували військовослужбовці, яких спіймали після самовільного залишення частини.
Після чого Півненка вилаяли нецензурною лексикою.
Нагадаємо
У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, медикиню та правоохоронця впустили до будинку, де, за інформацією місцевих, утримували заручників.
У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, люди намагались штурмувати браму, щоб потрапити на подвір'я будинку, де могли незаконно утримувати людей.