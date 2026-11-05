На Київщині внаслідок атаки загорілися складські приміщення, поранений охоронець

У Бучанському районі Київської області внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

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За його словами, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Згодом виконувач обов'язків сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Медвідь підтвердив, що у селі сталося влучання по складських приміщеннях.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина - охоронець складських приміщень. Наразі медики надають йому необхідну допомогу - розповів Медвідь.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

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