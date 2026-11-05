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На Київщині внаслідок атаки загорілися складські приміщення, поранений охоронець

Київ • УНН

 • 354 перегляди

У Софіївській Борщагівці ворожий удар спричинив займання складів. Попередньо постраждав охоронець, на місці працюють служби.

На Київщині внаслідок атаки загорілися складські приміщення, поранений охоронець

У Бучанському районі Київської області внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Згодом виконувач обов'язків сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Медвідь підтвердив, що у селі сталося влучання по складських приміщеннях.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина - охоронець складських приміщень. Наразі медики надають йому необхідну допомогу

- розповів Медвідь.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо

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Атака рф на Київщину: троє загиблих і шестеро постраждалих20.10.26, 07:50 • 6170 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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