На Київщині внаслідок удару російського дрона по будинку загинула 14-річна дитина

$45.530.1851.050.37
ukenru
12:23 • 2170 перегляди
Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана
11:38 • 9518 перегляди
Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр
Ексклюзив
11:27 • 13579 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
10:57 • 10992 перегляди
Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-ДабіVideo
09:57 • 14909 перегляди
США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg
09:22 • 11689 перегляди
Події у Петропавлівській Борщагівці розслідує ДБР - розпочали кримінальне провадження
08:26 • 18691 перегляди
Зеленський: рф випустила по Україні 17 балістичних ракет у день виборів у СШАPhoto
08:14 • 18809 перегляди
росія вдарила по енергетиці в 10 областях: де найскладніше зі світлом
3 листопада, 05:38 • 49391 перегляди
Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти
3 листопада, 05:02 • 42828 перегляди
росія завдала масованого удару по енергетиці України, під основною атакою опинився ЛадижинPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 25953 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 30103 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 32550 перегляди
росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключенняPhoto3 листопада, 06:37 • 17781 перегляди
3 балістичні і 49 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ07:41 • 12649 перегляди
Публікації
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
11:27 • 13579 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 44748 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 52826 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році2 листопада, 14:10 • 55173 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto2 листопада, 13:28 • 57056 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Стів Віткофф
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпро (місто)
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент08:40 • 9972 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 32984 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 30519 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 26362 перегляди
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах3 листопада, 02:05 • 26486 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
MIM-104 Patriot
Х-59
Золото

На Київщині внаслідок удару російського дрона по будинку загинула 14-річна дитина

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У селі Хотів російський дрон влучив у приватний будинок, який згорів ущент. Загинула 14-річна дитина, одного з батьків попередньо поранено.

На Київщині внаслідок удару російського дрона по будинку загинула 14-річна дитина

Російський безпілотник влучив у приватний будинок у селі Хотів на Київщині. Внаслідок атаки загинула 14-річна дитина, також, попередньо, поранено одного з її батьків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пише УНН.

Деталі

Російські окупанти атакували приватний будинок у селі Хотів на Київщині, внаслідок чого загинула 14-річна дитина.

"Ворожий дрон вдарив прямо в приватний будинок, який вигорів вщент. Поранено також, попередньо, одного з батьків загиблої дитини.

Наразі вогнеборці роблять все можливе для гасіння пожежі. Проте втраченого життя.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, 20 поранені. Пошуково-рятувальну операцію завершено, 14 постраждалих у лікарні.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКиївська область
Вибухи
Пожежі
Калашник Микола Володимирович
Село
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська область
Олександр Ткачук