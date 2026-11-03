На Київщині внаслідок удару російського дрона по будинку загинула 14-річна дитина

Російський безпілотник влучив у приватний будинок у селі Хотів на Київщині. Внаслідок атаки загинула 14-річна дитина, також, попередньо, поранено одного з її батьків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пише УНН.

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Російські окупанти атакували приватний будинок у селі Хотів на Київщині, внаслідок чого загинула 14-річна дитина.

"Ворожий дрон вдарив прямо в приватний будинок, який вигорів вщент. Поранено також, попередньо, одного з батьків загиблої дитини.

Наразі вогнеборці роблять все можливе для гасіння пожежі. Проте втраченого життя.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, 20 поранені. Пошуково-рятувальну операцію завершено, 14 постраждалих у лікарні.