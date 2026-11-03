В Киевской области в результате удара российского дрона по дому погиб 14-летний ребёнок

Российский беспилотник попал в частный дом в селе Хотов Киевской области. В результате атаки погиб 14-летний ребёнок, также, предварительно, ранен один из его родителей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, пишет УНН.

Детали

Российские оккупанты атаковали частный дом в селе Хотов Киевской области, в результате чего погиб 14-летний ребёнок.

"Вражеский дрон попал прямо в частный дом, который сгорел дотла. Также, предварительно, ранен один из родителей погибшего ребёнка.

В настоящее время пожарные делают всё возможное для тушения пожара. Однако утраченную жизнь.

Напомним

В Днепре в результате вражеской атаки погибли два человека, 20 ранены. Поисково-спасательная операция завершена, 14 пострадавших находятся в больнице.