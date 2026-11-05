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В Киевской области в результате атаки загорелись складские помещения, ранен охранник

Киев • УНН

 • 722 просмотра

В Софиевской Борщаговке вражеский удар вызвал возгорание складов. Предварительно пострадал охранник, на месте работают службы.

В Киевской области в результате атаки загорелись складские помещения, ранен охранник

В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Позже исполняющий обязанности сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Медведь подтвердил, что в селе произошло попадание по складским помещениям.

По предварительной информации, пострадал один человек — охранник складских помещений. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь

— рассказал Медведь.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Напомним

3 ноября в Киевской области в результате удара российского дрона по дому погиб 14-летний ребенок.

Атака РФ на Киевщину: трое погибших и шестеро пострадавших20.10.26, 07:50 • 6170 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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