В Киевской области в результате атаки загорелись складские помещения, ранен охранник

В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

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По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Позже исполняющий обязанности сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Медведь подтвердил, что в селе произошло попадание по складским помещениям.

По предварительной информации, пострадал один человек — охранник складских помещений. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь — рассказал Медведь.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Напомним

3 ноября в Киевской области в результате удара российского дрона по дому погиб 14-летний ребенок.

Атака РФ на Киевщину: трое погибших и шестеро пострадавших