В Киевской области в результате атаки загорелись складские помещения, ранен охранник
Киев • УНН
В Софиевской Борщаговке вражеский удар вызвал возгорание складов. Предварительно пострадал охранник, на месте работают службы.
В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
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По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Позже исполняющий обязанности сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Медведь подтвердил, что в селе произошло попадание по складским помещениям.
По предварительной информации, пострадал один человек — охранник складских помещений. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь
Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.
Напомним
3 ноября в Киевской области в результате удара российского дрона по дому погиб 14-летний ребенок.
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