Атака РФ на Киевщину: трое погибших и шестеро пострадавших

$44.860.0250.500.19
ukenru
05:37 • 10203 просмотра
Виткофф планирует поездку в рф после переговоров с Зеленским в Осло - Axios
04:31 • 17644 просмотра
Европа готовит для путина два сценария окончания войны в Украине — FT
01:52 • 29509 просмотра
Я не думаю, что Украина должна быть в НАТО — Вэнс
20 октября, 00:17 • 29419 просмотра
Вэнс призвал Украину прекратить удары по энергетике России
19 октября, 20:33 • 45985 просмотра
Они могли бы сделать гораздо больше: Трамп «похвалил» Россию за её действия в Украине
19 октября, 18:19 • 46311 просмотра
Нарушил закон о мобилизации и открыл огонь во время проверки в ТЦК — что известно о «Печерском стрелке»
19 октября, 17:27 • 70089 просмотра
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря
19 октября, 16:25 • 36456 просмотра
Часть Украины 20 октября будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
19 октября, 15:28 • 34103 просмотра
Где в Украине пройдут дожди, а где будут господствовать туманы — синоптики дали прогноз на 20 октября
19 октября, 15:09 • 25584 просмотра
"Достаём двойные листы" — Астафьева иронично ответила на хейт из-за Радиодиктанта и дополнила пост эффектными фотоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.2м/с
90%
761мм
Популярные новости
Враг дважды атаковал объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области19 октября, 21:42 • 22046 просмотра
Кушнер и Уиткофф запланировали переговоры в Норвегии по поводу войны в Украине — Reuters19 октября, 22:13 • 8256 просмотра
"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА19 октября, 22:44 • 5600 просмотра
Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опросPhoto19 октября, 23:15 • 10650 просмотра
США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц04:15 • 14017 просмотра
публикации
Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах06:17 • 4710 просмотра
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря19 октября, 17:27 • 70094 просмотра
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной19 октября, 12:11 • 65030 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
19 октября, 11:26 • 59264 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство19 октября, 10:00 • 66528 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Вашингтон
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней19 октября, 20:02 • 35877 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда19 октября, 17:50 • 30858 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 29716 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 39863 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 27851 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Отопление
The Washington Post

Атака РФ на Киевщину: трое погибших и шестеро пострадавших

Киев • УНН

 • 3996 просмотра

Российский удар по производственно-складскому зданию в Киевской области унес жизни трех человек, еще шестеро пострадали. Спасатели разбирают завалы.

Атака РФ на Киевщину: трое погибших и шестеро пострадавших

В результате российской атаки на Киевскую область в ночь на вторник, 20 октября, погибли три человека, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что враг нанёс удар по производственно-складскому зданию в одной из общин Обуховского района.

Пожар ликвидирован, продолжаются работы по разбору завалов. На месте происшествия работали психологи ГСЧС

- говорится в сообщении.

Напомним

19 октября в результате ночной атаки рф на Ирпень пострадали 17 человек, среди них восемь детей. Повреждены 84 объекта.

Вражеские дроны атаковали предприятие в Киевской области — есть погибший и пострадавшие19.10.26, 21:31 • 3842 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиевская область
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям