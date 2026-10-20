Атака РФ на Киевщину: трое погибших и шестеро пострадавших

В результате российской атаки на Киевскую область в ночь на вторник, 20 октября, погибли три человека, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что враг нанёс удар по производственно-складскому зданию в одной из общин Обуховского района.

Пожар ликвидирован, продолжаются работы по разбору завалов. На месте происшествия работали психологи ГСЧС - говорится в сообщении.

Напомним

19 октября в результате ночной атаки рф на Ирпень пострадали 17 человек, среди них восемь детей. Повреждены 84 объекта.

Вражеские дроны атаковали предприятие в Киевской области — есть погибший и пострадавшие