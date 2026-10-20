Атака РФ на Киевщину: трое погибших и шестеро пострадавших
Киев • УНН
Российский удар по производственно-складскому зданию в Киевской области унес жизни трех человек, еще шестеро пострадали. Спасатели разбирают завалы.
В результате российской атаки на Киевскую область в ночь на вторник, 20 октября, погибли три человека, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что враг нанёс удар по производственно-складскому зданию в одной из общин Обуховского района.
Пожар ликвидирован, продолжаются работы по разбору завалов. На месте происшествия работали психологи ГСЧС
Напомним
19 октября в результате ночной атаки рф на Ирпень пострадали 17 человек, среди них восемь детей. Повреждены 84 объекта.
Вражеские дроны атаковали предприятие в Киевской области — есть погибший и пострадавшие19.10.26, 21:31 • 3842 просмотра