Вражеские дроны атаковали предприятие в Киевской области — есть погибший и пострадавшие

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В Киевской области вражеские дроны атаковали предприятие, известно об одном погибшем и шести пострадавших. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

По словам Ткаченко, в результате вечерней атаки вражеских дронов в Обуховском районе повреждено предприятие. Возник пожар. На месте работают соответствующие службы.

В результате вражеской атаки на предприятие в Обуховском районе, к сожалению, погиб мужчина. Еще шесть человек — получили ранения. Все госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь - сообщил глава Киевской ОВА.

На месте продолжается ликвидация пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.

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