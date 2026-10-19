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The Washington Post

Вражеские дроны атаковали предприятие в Киевской области — есть погибший и пострадавшие

Киев • УНН

 • 2490 просмотра

В Обуховском районе дроны повредили предприятие и вызвали пожар. Погиб мужчина, шестеро пострадавших госпитализированы.

Вражеские дроны атаковали предприятие в Киевской области — есть погибший и пострадавшие
Фото иллюстративное

В Киевской области вражеские дроны атаковали предприятие, известно об одном погибшем и шести пострадавших. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

По словам Ткаченко, в результате вечерней атаки вражеских дронов в Обуховском районе повреждено предприятие. Возник пожар. На месте работают соответствующие службы. 

В результате вражеской атаки на предприятие в Обуховском районе, к сожалению, погиб мужчина. Еще шесть человек — получили ранения. Все госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь 

- сообщил глава Киевской ОВА.

На месте продолжается ликвидация пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.

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