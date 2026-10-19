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Ворожі дрони атакували підприємство на Київщині - є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 1736 перегляди

В Обухівському районі дрони пошкодили підприємство та спричинили пожежу. Загинув чоловік, шестеро поранених госпіталізовані.

Ворожі дрони атакували підприємство на Київщині - є загиблий та поранені
Фото ілюстративне

У Київській області ворожі дрони атакували підприємство, відомо про одного загиблого і шістьох поранених. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

За словами Ткаченка, внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів в Обухівському районі пошкоджено підприємство. Виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби. 

Внаслідок ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі, на жаль, загинув чоловік. Ще шестеро людей — отримали поранення. Всі госпіталізовані. Їм надається вся необхідна допомога 

- повідомив голова Київської ОВА.

На місці триває ліквідація пожежі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

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Антоніна Туманова

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