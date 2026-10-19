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В Ірпені зросла кількість поранених до 17 людей, серед них - вісім дітей

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Унаслідок нічної атаки рф на Ірпінь постраждали 17 людей, серед них восьмеро дітей. Пошкоджено 84 об’єкти.

В Ірпені зросла кількість поранених до 17 людей, серед них - вісім дітей

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту Ірпінь Київської області вночі у понеділок, 19 жовтня, збільшилася до 17 людей. Про це повідомляє керівник ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Вже 17 людей постраждали в Ірпені внаслідок ворожої атаки. Серед них - 8 дітей

- йдеться у повідомленні.

Станом на 11:00 в місті пошкоджено 84 об’єкти. Зокрема, 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 6 автомобілів, виробничі та складські приміщення.

Також за повідомленнями ДСНС на Київщині внаслідок обстрілу одна людина загинула

Доля ще трьох людей невідома. Інформація щодо постраждалих уточнюється та постійно оновлюється.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН росія вночі атакувала Київщину ракетами й дронами. В Ірпені постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, тривають пошуки зниклих.

Російська атака пошкодила Cosmo Multimall і медцентр у Києві - фоторепортаж19.10.26, 11:03 • 12786 переглядiв

Ольга Розгон

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