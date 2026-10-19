Троє зниклих на Київщині після удару рф з балістикою, є постраждалі
Київ • УНН
росія вночі атакувала Київщину ракетами й дронами. В Ірпені постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, тривають пошуки зниклих.
Троє людей зникли безвісти після удару рф ракетами з балістикою і дронами по Київській області у ніч на 19 жовтня. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки атаки росії зафіксовано у щонайменше двох районах області. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.
Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА. На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них — троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки
З його слів, є наслідки у двох районах:
- у Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна;
- у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.
Перебої зі світлом після атаки рф у низці областей, у тому числі на заході19.10.26, 09:57 • 1990 переглядiв