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Троє зниклих на Київщині після удару рф з балістикою, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

росія вночі атакувала Київщину ракетами й дронами. В Ірпені постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, тривають пошуки зниклих.

Троє зниклих на Київщині після удару рф з балістикою, є постраждалі
фото ілюстративне

Троє людей зникли безвісти після удару рф ракетами з балістикою і дронами по Київській області у ніч на 19 жовтня. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки атаки росії зафіксовано у щонайменше двох районах області. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА. На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них — троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки

- написав Ткаченко.

З його слів, є наслідки у двох районах:

  • у Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна;
    • у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.

      Перебої зі світлом після атаки рф у низці областей, у тому числі на заході19.10.26, 09:57 • 1990 переглядiв

      Юлія Шрамко

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