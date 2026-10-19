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Трое пропавших в Киевской области после удара рф с баллистикой, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 3930 просмотра

россия ночью атаковала Киевскую область ракетами и дронами. В Ирпене пострадали шестеро человек, в том числе трое детей, продолжаются поиски пропавших.

Трое пропавших в Киевской области после удара рф с баллистикой, есть пострадавшие
фото иллюстративное

Трое человек пропали без вести после удара рф ракетами с баллистикой и дронами по Киевской области в ночь на 19 октября. Известно о 6 пострадавших. Последствия атаки россии зафиксированы как минимум в двух районах области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района травмированы шесть человек, среди них — трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски

— написал Ткаченко.

По его словам, последствия зафиксированы в двух районах:

  • в Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещения, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна;
    • в Вышгородском районе повреждены частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

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      Юлия Шрамко

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