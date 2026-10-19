Трое пропавших в Киевской области после удара рф с баллистикой, есть пострадавшие
Киев • УНН
россия ночью атаковала Киевскую область ракетами и дронами. В Ирпене пострадали шестеро человек, в том числе трое детей, продолжаются поиски пропавших.
Трое человек пропали без вести после удара рф ракетами с баллистикой и дронами по Киевской области в ночь на 19 октября. Известно о 6 пострадавших. Последствия атаки россии зафиксированы как минимум в двух районах области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района травмированы шесть человек, среди них — трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски
По его словам, последствия зафиксированы в двух районах:
- в Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещения, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна;
- в Вышгородском районе повреждены частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.
Перебои с электричеством после атаки рф в ряде областей, в том числе на западе19.10.26, 09:57 • 5170 просмотров