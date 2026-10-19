В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Ирпень пострадали 17 человек, среди них восемь детей. Повреждены 84 объекта.
Количество пострадавших в результате российского удара по городу Ирпень Киевской области в ночь на понедельник, 19 октября, увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает глава ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
В результате вражеской атаки в Ирпене уже пострадали 17 человек. Среди них — 8 детей
По состоянию на 11:00 в городе повреждены 84 объекта. В частности, 70 частных домов, 4 многоэтажных дома, 6 автомобилей, производственные и складские помещения.
Также, по сообщениям ГСЧС, в Киевской области в результате обстрела погиб один человек
Судьба еще трех человек неизвестна. Информация о пострадавших уточняется и постоянно обновляется.
Напомним
Как ранее писал УНН, Россия ночью атаковала Киевскую область ракетами и дронами. В Ирпене пострадали шесть человек, в том числе трое детей, продолжаются поиски пропавших без вести.
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