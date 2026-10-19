В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей

ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия

ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия

ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия

ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия