Атака рф на Київщину: троє загиблих і шестеро постраждалих
Київ • УНН
російський удар по виробничо-складській будівлі на Київщині забрав життя трьох людей, ще шестеро постраждали. Рятувальники розбирають завали.
Внаслідок російської атаки на Київщину в ніч на вівторок, 20 жовтня, загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району.
Пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів. На місці події працювали психологи ДСНС
Нагадаємо
19 жовтня внаслідок нічної атаки рф на Ірпінь постраждали 17 людей, серед них восьмеро дітей. Пошкоджено 84 об’єкти.
Ворожі дрони атакували підприємство на Київщині - є загиблий та поранені19.10.26, 21:31 • 3396 переглядiв