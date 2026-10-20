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Атака рф на Київщину: троє загиблих і шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

російський удар по виробничо-складській будівлі на Київщині забрав життя трьох людей, ще шестеро постраждали. Рятувальники розбирають завали.

Атака рф на Київщину: троє загиблих і шестеро постраждалих

Внаслідок російської атаки на Київщину в ніч на вівторок, 20 жовтня, загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району.

Пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів. На місці події працювали психологи ДСНС

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

19 жовтня внаслідок нічної атаки рф на Ірпінь постраждали 17 людей, серед них восьмеро дітей. Пошкоджено 84 об’єкти.

Ворожі дрони атакували підприємство на Київщині - є загиблий та поранені19.10.26, 21:31 • 3396 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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