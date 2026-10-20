Атака рф на Київщину: троє загиблих і шестеро постраждалих

Внаслідок російської атаки на Київщину в ніч на вівторок, 20 жовтня, загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району.

Пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів. На місці події працювали психологи ДСНС - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

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