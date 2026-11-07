На Київщині дрони влучили в будинок: двоє постраждалих
Київ • УНН
У Броварському районі через атаку ударних дронів загорівся приватний будинок. Чоловіка з пораненнями госпіталізували, жінці допомогли на місці.
Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Броварському районі Київської області постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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За його словами, виникла пожежа у приватному житловому будинку.
Одну жінку з гострою реакцією на стрес медики оглянули та надали допомогу на місці. Чоловіка деблокували з-під завалів. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні
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В ніч на 5 листопада у Софіївській Борщагівці на Київщині ворожий удар спричинив займання складів. Попередньо постраждав охоронець.
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