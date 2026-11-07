На Київщині дрони влучили в будинок: двоє постраждалих

$45.440.0951.040.21
ukenru
23:19 • 6352 перегляди
Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури
22:17 • 9170 перегляди
Генерала СБУ Дуку взяли під варту із заставою 65 млн грн
21:15 • 10399 перегляди
У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга
20:32 • 12699 перегляди
Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна
19:47 • 15359 перегляди
росія готує удари по енергетиці, мостам, цивільній інфраструктурі України - Зеленський
19:11 • 14830 перегляди
Сніг, мороз і ожеледиця - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні
18:49 • 19318 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів
18:33 • 12642 перегляди
У Києві погіршилась ситуація з енергозабезпеченням - Кличко назвав причину
6 листопада, 17:11 • 14542 перегляди
Низка європейських ЗМІ отримали погрози про замінування - чи є в них "російський слід"
6 листопада, 16:45 • 15153 перегляди
В Україні 7 листопада будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ6 листопада, 15:01 • 15763 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 20713 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 10818 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 8310 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo19:34 • 10428 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo19:34 • 10435 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів18:49 • 19318 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 20723 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 46565 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 47043 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 8322 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 10831 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ6 листопада, 15:01 • 15774 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф6 листопада, 14:12 • 16987 перегляди
Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari6 листопада, 13:53 • 15609 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

На Київщині дрони влучили в будинок: двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 406 перегляди

У Броварському районі через атаку ударних дронів загорівся приватний будинок. Чоловіка з пораненнями госпіталізували, жінці допомогли на місці.

На Київщині дрони влучили в будинок: двоє постраждалих

Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Броварському районі Київської області постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, виникла пожежа у приватному житловому будинку.

Одну жінку з гострою реакцією на стрес медики оглянули та надали допомогу на місці. Чоловіка деблокували з-під завалів. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні

- констатував Ткаченко.

Нагадаємо

В ніч на 5 листопада у Софіївській Борщагівці на Київщині ворожий удар спричинив займання складів. Попередньо постраждав охоронець.

На Київщині внаслідок удару російського дрона по будинку загинула 14-річна дитина03.11.26, 14:51 • 3826 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиївська область
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Київська область