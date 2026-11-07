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В Киевской области дроны попали в дом: двое пострадавших

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

В Броварском районе из-за атаки ударных дронов загорелся частный дом. Мужчину с ранениями госпитализировали, женщине оказали помощь на месте.

В Киевской области дроны попали в дом: двое пострадавших

В результате атаки вражеских ударных дронов в Броварском районе Киевской области пострадали два человека. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, возник пожар в частном жилом доме.

Одну женщину с острой реакцией на стресс медики осмотрели и оказали ей помощь на месте. Мужчину деблокировали из-под завалов. Он получил множественные осколочные ранения головы и туловища, ожоги лица. Его госпитализировали в больницу

- констатировал Ткаченко.

Напомним

В ночь на 5 ноября в Софиевской Борщаговке в Киевской области вражеский удар вызвал возгорание складов. Предварительно пострадал охранник.

В Киевской области в результате удара российского дрона по дому погиб 14-летний ребёнок03.11.26, 14:51 • 3834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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