В Киевской области дроны попали в дом: двое пострадавших
Киев • УНН
В Броварском районе из-за атаки ударных дронов загорелся частный дом. Мужчину с ранениями госпитализировали, женщине оказали помощь на месте.
В результате атаки вражеских ударных дронов в Броварском районе Киевской области пострадали два человека. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, возник пожар в частном жилом доме.
Одну женщину с острой реакцией на стресс медики осмотрели и оказали ей помощь на месте. Мужчину деблокировали из-под завалов. Он получил множественные осколочные ранения головы и туловища, ожоги лица. Его госпитализировали в больницу
Напомним
В ночь на 5 ноября в Софиевской Борщаговке в Киевской области вражеский удар вызвал возгорание складов. Предварительно пострадал охранник.
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