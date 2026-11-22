У Димері з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло третьої людини
Київ • УНН
У Димері під завалами зруйнованого будинку виявили тіла трьох людей. Пошуки тривають, роботи ускладнюють повітряні тривоги.
У селищі Димер Київської області рятувальники виявили під завалами зруйнованого житлового будинку тіла 3 загиблих. Серед жертв – жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження. Пошукову операцію ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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За інформацією рятувальників, наразі встановлено особи 2 із 3 загиблих. Дані третьої жертви уточнюють.
Підрозділи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції будинку та перевіряти завали, під якими можуть перебувати люди.
Через регулярні сигнали повітряної тривоги рятувальники змушені періодично призупиняти роботи, щоб убезпечити особовий склад від можливих повторних атак.
Пошукова операція у Димері триває
Для розбирання завалів залучили важку інженерну техніку, яка допомагає прибирати пошкоджені будівельні конструкції.
На місці працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи, які надають допомогу постраждалим і їхнім близьким.
Рятувальники продовжують пошук людей під завалами. Остаточну інформацію про наслідки руйнування будинку уточнюють.
На Київщині зросла кількість загиблих після російського удару - ДСНС22.11.26, 15:37 • 5196 переглядiв