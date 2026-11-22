В поселке Дымер Киевской области спасатели обнаружили под завалами разрушенного жилого дома тела 3 погибших. Среди жертв — женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения. Поисковую операцию осложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По информации спасателей, на данный момент установлены личности 2 из 3 погибших. Данные третьей жертвы уточняются.

Подразделения ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции дома и проверять завалы, под которыми могут находиться люди.

Из-за регулярных сигналов воздушной тревоги спасатели вынуждены периодически приостанавливать работы, чтобы обезопасить личный состав от возможных повторных атак.

Поисковая операция в Дымере продолжается

Для разбора завалов привлекли тяжелую инженерную технику, которая помогает убирать поврежденные строительные конструкции.

На месте работают подразделения ГСЧС, кинологи, пиротехники и психологи, которые оказывают помощь пострадавшим и их близким.

Спасатели продолжают поиск людей под завалами. Окончательная информация о последствиях разрушения дома уточняется.

В Киевской области выросло число погибших после российского удара - ГСЧС