В Дымере из-под завалов разрушенного дома извлекли тело третьего человека
Киев • УНН
В Дымере под завалами разрушенного дома обнаружили тела трех человек. Поиски продолжаются, работы осложняют воздушные тревоги.
В поселке Дымер Киевской области спасатели обнаружили под завалами разрушенного жилого дома тела 3 погибших. Среди жертв — женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения. Поисковую операцию осложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
По информации спасателей, на данный момент установлены личности 2 из 3 погибших. Данные третьей жертвы уточняются.
Подразделения ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции дома и проверять завалы, под которыми могут находиться люди.
Из-за регулярных сигналов воздушной тревоги спасатели вынуждены периодически приостанавливать работы, чтобы обезопасить личный состав от возможных повторных атак.
Поисковая операция в Дымере продолжается
Для разбора завалов привлекли тяжелую инженерную технику, которая помогает убирать поврежденные строительные конструкции.
На месте работают подразделения ГСЧС, кинологи, пиротехники и психологи, которые оказывают помощь пострадавшим и их близким.
Спасатели продолжают поиск людей под завалами. Окончательная информация о последствиях разрушения дома уточняется.
В Киевской области выросло число погибших после российского удара - ГСЧС22.11.26, 15:37 • 3732 просмотра