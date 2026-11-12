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The Guardian

Екстрені відключення запровадили у трьох районах Київщини

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Через удар по енергооб’єктах екстрені відключення зафіксували у трьох районах Київщини. Енергетики відновлюють електропостачання.

Екстрені відключення запровадили у трьох районах Київщини

У трьох районах Київської області зафіксовані екстрені відключення після атаки рф, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Через атаку на енергообʼєкти на Київщині зафіксовані відключення у  Фастівському, Білоцерківському та Обухівському  районах, графіки не діють

- йдеться у повідомленні.

В решті області продовжують діяти стабілізаційні графіки. 

Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло.

Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми - наголосили в ОВА.

Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків12.11.26, 10:28 • 34285 переглядiв

Антоніна Туманова

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