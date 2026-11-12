Екстрені відключення запровадили у трьох районах Київщини
Київ • УНН
Через удар по енергооб’єктах екстрені відключення зафіксували у трьох районах Київщини. Енергетики відновлюють електропостачання.
У трьох районах Київської області зафіксовані екстрені відключення після атаки рф, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Через атаку на енергообʼєкти на Київщині зафіксовані відключення у Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах, графіки не діють
В решті області продовжують діяти стабілізаційні графіки.
Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло.
Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми - наголосили в ОВА.
Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків12.11.26, 10:28 • 34285 переглядiв