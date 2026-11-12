Экстренные отключения ввели в трёх районах Киевской области

В трех районах Киевской области зафиксированы экстренные отключения после атаки рф, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Из-за атаки на энергообъекты в Киевской области зафиксированы отключения в Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах, графики не действуют - говорится в сообщении.

В остальных районах области продолжают действовать стабилизационные графики.

Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее улучшить ситуацию и вернуть свет.

Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его максимально экономно. Каждый выключенный прибор помогает удержать баланс энергосистемы - подчеркнули в ОВА.

Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика