Экстренные отключения ввели в трёх районах Киевской области
Киев • УНН
Из-за удара по энергообъектам экстренные отключения зафиксировали в трёх районах Киевской области. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
В трех районах Киевской области зафиксированы экстренные отключения после атаки рф, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Из-за атаки на энергообъекты в Киевской области зафиксированы отключения в Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах, графики не действуют
В остальных районах области продолжают действовать стабилизационные графики.
Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее улучшить ситуацию и вернуть свет.
Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его максимально экономно. Каждый выключенный прибор помогает удержать баланс энергосистемы - подчеркнули в ОВА.
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12.11.26, 10:28 • 34292 просмотра