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Экстренные отключения ввели в трёх районах Киевской области

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Из-за удара по энергообъектам экстренные отключения зафиксировали в трёх районах Киевской области. Энергетики восстанавливают электроснабжение.

Экстренные отключения ввели в трёх районах Киевской области

В трех районах Киевской области зафиксированы экстренные отключения после атаки рф, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Из-за атаки на энергообъекты в Киевской области зафиксированы отключения в  Фастовском, Белоцерковском и Обуховском  районах, графики не действуют

- говорится в сообщении.

В остальных районах области продолжают действовать стабилизационные графики. 

Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее улучшить ситуацию и вернуть свет.

Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его максимально экономно. Каждый выключенный прибор помогает удержать баланс энергосистемы - подчеркнули в ОВА.

Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12.11.26, 10:28 • 34292 просмотра

Антонина Туманова

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