Під Києвом невідомі отруїли котів та собак, тварини загинули

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У селі Княжичі, що під Києвом, потруїли собак та котів, серед загиблих тварин були й домашні, поліція встановлює обставини та причетних, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

До поліції надійшло звернення від місцевої жительки села Княжичі про ймовірне отруєння собак та котів. Серед загиблих тварин були й домашні - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи та поліцейський офіцер громади.

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Працівники поліції опитали можливих учасників події та свідків.

За даним фактом відомості внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі проводиться перевірка та встановлюються всі обставини отруєння тварин і причетні до події особи - резюмували правоохоронці.

Нагадаємо

В Україні за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність залежно від наслідків.

Адміністративна - за знущання над тваринами без тяжких наслідків, залишення їх напризволяще чи порушення правил утримання та транспортування передбачено штрафи від 3 400 до 8 500 грн або адміністративний арешт до 15 діб, а також конфіскацію тварини у випадках загрози її життю.

Кримінальна - за жорстоке поводження з хребетними, що призвело до каліцтва чи загибелі, вік відповідальності настає з 14–16 років.