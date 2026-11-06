Под Киевом неизвестные отравили кошек и собак, животные погибли

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В селе Княжичи под Киевом отравили собак и кошек, среди погибших животных были и домашние. Полиция устанавливает обстоятельства и причастных, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

В полицию поступило обращение от местной жительницы села Княжичи о вероятном отравлении собак и кошек. Среди погибших животных были и домашние - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и полицейский офицер общины.

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Сотрудники полиции опросили возможных участников происшествия и свидетелей.

По данному факту сведения внесены в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства отравления животных, а также причастные к происшествию лица - резюмировали правоохранители.

Напомним

В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от последствий.

Административная — за издевательство над животными без тяжких последствий, оставление их без присмотра или нарушение правил содержания и транспортировки предусмотрены штрафы от 3 400 до 8 500 грн или административный арест до 15 суток, а также конфискация животного в случаях угрозы его жизни.

Уголовная — за жестокое обращение с позвоночными, которое привело к увечью или гибели, возраст ответственности наступает с 14–16 лет.