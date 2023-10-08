В харьковском Экопарке неизвестный отравил мышьяком животных контактного зоопарка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В харьковском Фельдман Экопарке отравили мышьяком всех кроликов и морских свинок в контактной зоне. Об этом в воскресенье сообщил владелец парка Александр Фельдман на своей странице в Фейсбук, пишет УНН.
Цитата
«В нашем Экопарке произошло убийство. Массовое убийство. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовалась детвора. К открытию Бала хризантем мы сделали эту зону, и это действительно было самое доброе место, которое очень любили малыши. Но нашлась же нелюдь…», - написал Фельдман.
По его словам, вскрытие показало, что животных отравили мышьяком.
«Зачем этот садизм? Совершенно непонятно. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит «человек» (без кавычек о таком не напишешь), который ничем не лучше российских военных, убивавших наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это – очередное звено. Заявление в полицию мы подали, надеемся, что расследование прольет свет на это преступление», - написал бизнесмен.
Полиция пока официально не комментировала произошедшее.