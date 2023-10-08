У харківському Екопарку невідомий отруїв миш'яком тварин контактного зоопарку

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«У нашому екопарку сталося вбивство. Масове вбивство. Загинули всі тварини контактної зони для самих маленьких: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділа дітвора. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, і це дійсно було найдобріше місце, яке дуже любили малюки. Але знайшлася ж нелюд…», - написав Фельдман.

За його словами, розтин показав, що тварин отруїли миш'яком.

«Навіщо цей садизм. Абсолютно незрозуміло. Неприємно усвідомлювати, що Вулицями нашого міста десь ходить «людина» (без лапок про таке не напишеш), яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, розпочатий ними екоцид триває, і це – чергова ланка. Заяву в поліцію ми подали, сподіваємося, що розслідування проллє світло на цей злочин», - написав бізнесмен.

Поліція поки офіційно не коментувала подію.