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Соціальна мережа

росіяни вдарили по будівлі з людьми, які потребують особливого догляду, що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 558 перегляди

У Переяславі двоє людей постраждали через російський удар по будівлі для осіб, які потребують догляду. Усіх мешканців евакуювали.

росіяни вдарили по будівлі з людьми, які потребують особливого догляду, що відомо про наслідки
Фото ілюстративне

У Переяславі Київської області внаслідок російського удару частково зруйновано будівлю комунальної власності, де проживають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

За його словами, обох постраждалих госпіталізували. Усіх мешканців, які перебували в закладі на момент атаки, евакуювали.

Будівля зазнала значних пошкоджень, зокрема часткових руйнувань. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки удару та допомагають постраждалим.

Для евакуйованих організовують безпечне розміщення

Ткаченко наголосив, що першочерговим завданням залишається безпека людей, які перебували в пошкодженому закладі.

Важливо, щоб зараз кожен із них був у безпеці та отримав необхідну підтримку

– зазначив він.

За словами посадовця, відповідні служби координують подальші дії, щоб забезпечити евакуйованих необхідною допомогою та організувати їхнє безпечне розміщення.

росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру - Зеленський09.11.26, 23:08 • 892 перегляди

Степан Гафтко

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