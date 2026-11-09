Россияне ударили по зданию с людьми, нуждающимися в особом уходе: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Переяславе два человека пострадали в результате российского удара по зданию для лиц, нуждающихся в уходе. Всех жителей эвакуировали.
В Переяславе Киевской области в результате российского удара частично разрушено здание коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Два человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
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По его словам, обоих пострадавших госпитализировали. Всех жителей, находившихся в учреждении на момент атаки, эвакуировали.
Здание получило значительные повреждения, в частности частично разрушено. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим.
Для эвакуированных организуют безопасное размещение
Ткаченко подчеркнул, что первоочередной задачей остается безопасность людей, находившихся в поврежденном учреждении.
Важно, чтобы сейчас каждый из них был в безопасности и получил необходимую поддержку
По словам чиновника, соответствующие службы координируют дальнейшие действия, чтобы обеспечить эвакуированных необходимой помощью и организовать их безопасное размещение.
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