Россияне ударили по зданию с людьми, нуждающимися в особом уходе: что известно о последствиях

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В Переяславе Киевской области в результате российского удара частично разрушено здание коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Два человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

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По его словам, обоих пострадавших госпитализировали. Всех жителей, находившихся в учреждении на момент атаки, эвакуировали.

Здание получило значительные повреждения, в частности частично разрушено. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим.

Для эвакуированных организуют безопасное размещение

Ткаченко подчеркнул, что первоочередной задачей остается безопасность людей, находившихся в поврежденном учреждении.

Важно, чтобы сейчас каждый из них был в безопасности и получил необходимую поддержку – отметил он.

По словам чиновника, соответствующие службы координируют дальнейшие действия, чтобы обеспечить эвакуированных необходимой помощью и организовать их безопасное размещение.

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