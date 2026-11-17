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У Київській області правоохоронці встановлюють обставини побиття малолітньої дівчинки під час конфлікту неповнолітніх. Про це УНН пише з посиланням на дані ГУНП в області 17 листопада.

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До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до закладу охорони здоров’я звернулася 11-річна дівчина з батьками, щодо нанесення дитині тілесних ушкоджень.

Попередньо правоохоронці встановили, що в селі Гаврилівка у Бучанському районі "між неповнолітніми виник конфлікт, під час якого дві дівчини утримували потерпілу за руки, при цьому одна з них завдавала постраждалій ударів та тягнула за волосся". "Ще один учасник події фільмував побиття на мобільний телефон", - повідомили у поліції.

Також під час моніторингу соціальних мереж поліцейські "виявили відеозапис, на якому зафіксовано зазначений інцидент".

Працівники поліції зареєстрували повідомлення до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

"Усіх учасників події встановлено. Наразі поліцейські проводять перевірку, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію відповідно до чинного законодавства", - ідеться у повідомленні.

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