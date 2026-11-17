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В Киевской области правоохранители устанавливают обстоятельства избиения малолетней девочки во время конфликта несовершеннолетних. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные ГУНП в области 17 ноября.

Детали

В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в учреждение здравоохранения обратилась 11-летняя девочка с родителями по поводу причинения ребенку телесных повреждений.

Предварительно правоохранители установили, что в селе Гавриловка в Бучанском районе "между несовершеннолетними возник конфликт, во время которого две девочки удерживали потерпевшую за руки, при этом одна из них наносила пострадавшей удары и тянула за волосы". "Еще один участник события снимал избиение на мобильный телефон", - сообщили в полиции.

Также во время мониторинга социальных сетей полицейские "обнаружили видеозапись, на которой зафиксирован указанный инцидент".

Сотрудники полиции зарегистрировали сообщение в Едином учете заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях и других событиях.

"Все участники события установлены. В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая квалификация в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

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