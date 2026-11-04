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Сутичка на Борщагівці: Молода пояснила походження “швидкої”, але заплуталася в деталях

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Валентина Молода заявила, що карета належить її клініці "Прайм". Вона не назвала бригаду й підрозділ, із якими машина працювала на фронті.

Сутичка на Борщагівці: Молода пояснила походження “швидкої”, але заплуталася в деталях
Валентина Молода. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Фігурантка справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці Валентина Молода заявила, що карета "швидкої допомоги", яка була на місці подій, належить її клініці, передає кореспондент УНН із зали суду, де жінці обирають запобіжний захід. 

Деталі 

Як розповіла Молода, вона має власну клініку "Прайм", і машина швидкої допомоги належала цій клініці. 

Відповідаючи на питання, чому "швидка" мала написи іншої клініки, вона заявила, що не встигли провести ребрендинг і зняти наліпки іншої клініки. Також вона розповіла, що її клініка придбала автівку в інтернеті у 2024 році. За її словами, ця "швидка" виконує завдання на фронті, зокрема, евакуйовує поранених. 

Однак на запитання журналістів, щодо роботи на фронті відповісти не змогла. Ані бригади з якою працювала "медикиня" ані підрозділу не назвала.

Нагадаємо 

У середу, 4 листопада, у Солом'янському районному суді Києва розпочалося судове засідання по обранню запобіжного заходу Валентині Молодій - фігурантці справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці. 

Павло Башинський

КриміналКиївська область
Евакуація
Сутички
Київ