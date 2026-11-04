Сутичка на Борщагівці: Молода пояснила походження “швидкої”, але заплуталася в деталях

Валентина Молода. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Фігурантка справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці Валентина Молода заявила, що карета "швидкої допомоги", яка була на місці подій, належить її клініці, передає кореспондент УНН із зали суду, де жінці обирають запобіжний захід.

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Як розповіла Молода, вона має власну клініку "Прайм", і машина швидкої допомоги належала цій клініці.

Відповідаючи на питання, чому "швидка" мала написи іншої клініки, вона заявила, що не встигли провести ребрендинг і зняти наліпки іншої клініки. Також вона розповіла, що її клініка придбала автівку в інтернеті у 2024 році. За її словами, ця "швидка" виконує завдання на фронті, зокрема, евакуйовує поранених.

Однак на запитання журналістів, щодо роботи на фронті відповісти не змогла. Ані бригади з якою працювала "медикиня" ані підрозділу не назвала.

Нагадаємо

У середу, 4 листопада, у Солом'янському районному суді Києва розпочалося судове засідання по обранню запобіжного заходу Валентині Молодій - фігурантці справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці.