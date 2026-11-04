Столкновение на Борщаговке: Молодая объяснила происхождение "скорой помощи", но запуталась в деталях

Валентина Молодая. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Фигурантка дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Валентина Молодая заявила, что карета "скорой помощи", находившаяся на месте событий, принадлежит её клинике, передаёт корреспондент УНН из зала суда, где женщине избирают меру пресечения.

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Как рассказала Молодая, у неё есть собственная клиника "Прайм", и машина скорой помощи принадлежала этой клинике.

Отвечая на вопрос, почему на "скорой" были надписи другой клиники, она заявила, что не успели провести ребрендинг и снять наклейки другой клиники. Также она рассказала, что её клиника приобрела автомобиль в интернете в 2024 году. По её словам, эта "скорая" выполняет задачи на фронте, в частности эвакуирует раненых.

Однако на вопросы журналистов относительно работы на фронте ответить не смогла. Ни бригаду, с которой работала "медикиня", ни подразделение она не назвала.

Напомним

В среду, 4 ноября, в Соломенском районном суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения Валентине Молодой — фигурантке дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке.