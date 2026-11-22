У Київській області понеділок, 23 листопада, оголосили Днем жалоби за жертвами російської атаки, яка сталася 22 листопада. На території регіону приспустять державні прапори та обмежать проведення розважальних заходів. Про це повідомив Тимур Ткаченко, пише УНН.

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За словами посадовця, День жалоби оголосили на знак скорботи за людьми, які загинули внаслідок чергового російського удару по Київщині.

У всіх населених пунктах області приспустять Державні Прапори України. Крім того, у регіоні діятимуть обмеження на розважальні заходи.

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Ткаченко звернувся до мешканців області з проханням поставитися з розумінням до жалобних заходів та обмежити гучне виконання музики.

Він також висловив співчуття родинам, які втратили близьких унаслідок російської атаки.

Висловлюю щирі співчуття кожній родині, яка зазнала втрати. Світла пам'ять усім загиблим – зазначив посадовець.

День жалоби в Київській області триватиме 23 листопада.

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