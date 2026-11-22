В Киевской области понедельник, 23 ноября, объявили Днём траура по жертвам российской атаки, произошедшей 22 ноября. На территории региона приспустят государственные флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий. Об этом сообщил Тимур Ткаченко, пишет УНН.

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По словам чиновника, День траура объявили в знак скорби по людям, погибшим в результате очередного российского удара по Киевской области.

Во всех населённых пунктах области приспустят Государственные Флаги Украины. Кроме того, в регионе будут действовать ограничения на развлекательные мероприятия.

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Ткаченко обратился к жителям области с просьбой с пониманием отнестись к траурным мероприятиям и ограничить громкое исполнение музыки.

Он также выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в результате российской атаки.

Выражаю искренние соболезнования каждой семье, понёсшей утрату. Светлая память всем погибшим – отметил чиновник.

День траура в Киевской области продлится 23 ноября.

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