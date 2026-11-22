В Киевской области 23 ноября объявили День траура по погибшим в результате российской атаки
Киев • УНН
В Киевской области 23 ноября приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий. Жителей призвали воздержаться от громкой музыки.
В Киевской области понедельник, 23 ноября, объявили Днём траура по жертвам российской атаки, произошедшей 22 ноября. На территории региона приспустят государственные флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий. Об этом сообщил Тимур Ткаченко, пишет УНН.
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По словам чиновника, День траура объявили в знак скорби по людям, погибшим в результате очередного российского удара по Киевской области.
Во всех населённых пунктах области приспустят Государственные Флаги Украины. Кроме того, в регионе будут действовать ограничения на развлекательные мероприятия.
Жителей Киевской области призвали воздержаться от громкой музыки
Ткаченко обратился к жителям области с просьбой с пониманием отнестись к траурным мероприятиям и ограничить громкое исполнение музыки.
Он также выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в результате российской атаки.
Выражаю искренние соболезнования каждой семье, понёсшей утрату. Светлая память всем погибшим
День траура в Киевской области продлится 23 ноября.
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