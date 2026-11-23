Фото: ГСЧС

В Дымере Киевской области завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский и добавил, что личности двоих погибших пока устанавливают эксперты, передает УНН.

Детали

По словам главы МВД, спасательные работы продолжались более суток. Практически непрерывно подразделения разбирали строительные конструкции ради спасения людей. Работали осторожно и постоянно объявляли минуты тишины. Несколько раз существовала угроза повторного удара.

К счастью, вчера удалось спасти из разрушенного дома 7-летнего мальчика, а ночью — 79-летнюю женщину. Она провела под завалами почти сутки, но оставалась в сознании. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь — в общей сложности пять человек находятся в больницах под наблюдением медиков — сообщил Выговский.

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Однако российская атака, к сожалению, унесла жизни одиннадцати человек.

Личности двоих из них эксперты в эти минуты ещё устанавливают. Среди погибших — 11-летняя девочка. Светлая память всем, кого убил российский дрон — добавил глава МВД.

Добавим

Специалисты ГСЧС вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора, уже демонтированы наиболее опасные конструкции. Полицейские останутся на месте происшествия — продолжат фиксировать российское преступление и обеспечивать общественный порядок.

Сегодня враг не прекращает террор регионов: с утра были удары по Винницкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Николаевской областям и Запорожью. Есть погибшие и пострадавшие мирные жители. Четверо полицейских ранены после атаки FPV-дрона в Краматорске. Днём россияне направили ударные беспилотники на столицу. Все необходимые подразделения системы МВД привлечены к ликвидации последствий обстрелов — резюмировал Выговский.

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