В Дымере завершили спасательные работы после атаки рф, личности двух погибших ещё устанавливают — МВД
Киев • УНН
В Дымере завершили аварийные работы после российской атаки. Погибли 11 человек, пятеро пострадавших находятся в больницах.
В Дымере Киевской области завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский и добавил, что личности двоих погибших пока устанавливают эксперты, передает УНН.
Детали
По словам главы МВД, спасательные работы продолжались более суток. Практически непрерывно подразделения разбирали строительные конструкции ради спасения людей. Работали осторожно и постоянно объявляли минуты тишины. Несколько раз существовала угроза повторного удара.
К счастью, вчера удалось спасти из разрушенного дома 7-летнего мальчика, а ночью — 79-летнюю женщину. Она провела под завалами почти сутки, но оставалась в сознании. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь — в общей сложности пять человек находятся в больницах под наблюдением медиков
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Однако российская атака, к сожалению, унесла жизни одиннадцати человек.
Личности двоих из них эксперты в эти минуты ещё устанавливают. Среди погибших — 11-летняя девочка. Светлая память всем, кого убил российский дрон
Добавим
Специалисты ГСЧС вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора, уже демонтированы наиболее опасные конструкции. Полицейские останутся на месте происшествия — продолжат фиксировать российское преступление и обеспечивать общественный порядок.
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