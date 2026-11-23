Число погибших после атаки на Дымер возросло до девяти
Киев • УНН
В Дымере спасатели деблокировали тело еще одного человека, погибших уже девять. Из-под завалов спасли 79-летнюю женщину.
Количество погибших в результате атаки на поселок Дымер Киевской области возросло до девяти. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
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По его словам, спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.
Количество погибших в Дымере возросло до девяти. Сил пережить эту невосполнимую утрату родным и близким погибшего человека. Работы продолжаются
Позже он сообщил, что из-под завалов удалось спасти живой 79-летнюю женщину.
"Ее госпитализировали. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь", - добавил Ткаченко.
Напомним
В Киевской области понедельник, 23 ноября, объявили Днем траура по жертвам российской атаки, произошедшей 22 ноября. На территории региона приспустят государственные флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.
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