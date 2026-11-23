Кількість загиблих після атаки на Димер зросла до дев’яти
Київ • УНН
У Димері рятувальники деблокували тіло ще однієї людини, загиблих уже дев’ять. Із-під завалів врятували 79-річну жінку.
Кількість загиблих унаслідок атаки на селище Димер Київської області зросла до дев'яти. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.
Кількість загиблих у Димері зросла до дев’яти. Сил пережити цю непоправну втрату рідним та близьким загиблої людини. Роботи продовжуються
Згодом він повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати живою 79-річну жінку.
"Її госпіталізували. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу", - додав Ткаченко.
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