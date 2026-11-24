В Днепре и четырёх районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения действуют по команде "Укрэнерго", пишет УНН.

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Без света могут оставаться потребители Днепра, Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов. Графики почасовых отключений в настоящее время не действуют.

Причиной сложной ситуации стали повреждения магистральных электросетей.

Энергетики уже восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются ремонтные работы, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей.

В то же время восстановление осложняют продолжительные воздушные тревоги, из-за которых специалисты вынуждены приостанавливать работы.