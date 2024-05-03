Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  124020 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  124757 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  126771 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  117862 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108206 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126460 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125167 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119407 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115171 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101996 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

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Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  256795 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  314649 просмотра

Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Почти все земли, полученные участниками АТО, сейчас обрабатываются, с них платятся налоги, создаются рабочие места, в отличие от предыдущей незаконной передачи государственных земель в аренду Национальной академией аграрных наук Украины за наличные без надлежащих на то прав.

Экономика •   •  3579 просмотра
Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Донецкая область: россияне ударили по Курахово и Часовому Яру, погибли 3 человека

3 мая 2024 года российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 3 гражданских лица и еще 5 получили ранения.

Война •   •  4830 просмотра
Донецкая область: россияне ударили по Курахово и Часовому Яру, погибли 3 человека

Кулеба с главой МИД Чехии подвел итоги инициативы по закупке снарядов для Украины

Министры иностранных дел Украины и Чехии обсудили прогресс в реализации чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ за пределами ЕС.

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Кулеба с главой МИД Чехии подвел итоги инициативы по закупке снарядов для Украины

Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

россия усиливает дезинформационные кампании с целью дискредитации Украины на международном уровне и сокращения иностранной помощи, выдвигая против таких должностных лиц, как глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, ложные обвинения в терроризме, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений.

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Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым

Масштабный пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в Берлине, который занимается разработкой систем ПВО, привел к выбросу токсичного дыма. Власти советуют жителям оставаться в помещениях и закрыть окна.

Новости Мира •   •  7523 просмотра
Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым

Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА

Зеленский представил Сергея Тюрина как нового руководителя областной военной администрации в Хмельницкой области.

Общество •   •  10147 просмотра
Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА

Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

По данным американской разведки, Китай предоставил критически важные технологии и компоненты для российской оборонной промышленности, что изменило ход боевых действий в Украине в пользу москвы.

Война •   •  10179 просмотра
Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

Удар рф по Харькову: уже двое раненых

Один человек погиб, двое получили ранения в результате российского удара по жилому кварталу в Харькове.

Война •   •  9914 просмотра
Удар рф по Харькову: уже двое раненых

россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук

россияне постоянно меняют места дислокации своих военных кораблей, прячут их среди судов обеспечения и меняют тактику, чтобы ввести в заблуждение украинские силы из-за уменьшения возможностей противовоздушной обороны в Крыму.

Война •   •  9250 просмотра
россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабинет Министров назначил новых заместителей министра юстиции, председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития.

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Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили