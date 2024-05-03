Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Передача участникам АТО земельных участков, которые годами Национальная академия аграрных наук Украины использовала для "серых" схем собственного обогащения, является абсолютно правильным шагом, ведь приобретатели земли получают арендную плату, на угодьях выращивается урожай, уплачиваются налоги в бюджет. Такое мнение в интервью Forbes высказал министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает УНН.

Детали

По словам министра, появление у земли реальных собственников положительно повлияло на экономику Украины.

"Государство за время бесплатной приватизации раздало 5 млн га, из которых сотням тысяч участникам боевых действий. Всего по этой процедуре роздано около 1 млн га. Более 90% этих земель есть в обработке. С них платят налоги, создают рабочие места", - отмечает Сольский.

Этот механизм контрастирует с "серыми" схемами экспектации государственной земли, которые годами использовали госпредприятия Национальной академии аграрных наук Украины.

"Посмотрите, сколько налогов заплатили эти госпредприятия. Они платили только мизерный земельный налог", - добавляет министр.

По его мнению, если кто-то из правоохранителей считает, что защитники Украины получили землю незаконно, то, по их логике, они преступники.

"То есть, по версии следствия, мы помогли завладеть землей атошникам. Следствие называет это уголовным преступлением. То есть, по мнению правоохранителей, участники боевых действий являются соучастниками преступления?", - объясняет Сольский, который в 2017 году в качестве адвоката помогал участникам АТО в бесплатном получении земли.

Дополнительно

Сольский рассказал как Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях НААН и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками.

Напомним

Эксперты с которыми пообщался УНН склоняются к мнению, что отсутствие подозрений АТОвцам, которые получили земельные участки, фигурирующие в деле министра Сольского может означать, что они не совершали преступных действий при их получении, и ставит под сомнение версию следствия, что земля выделялась незаконно.

Контекст

Министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности касаются периода его адвокатской деятельности, задолго до его назначения министром. Его защитники утверждают, что никакой выгоды Сольский не получил от того, что воины АТО получили право на землю.

В 2019 году Верховный Суд своим решением подтвердил, что ГП "Искра" и "Надежда" не имеют законных оснований претендовать на земли, которые получили участники АТО.

"При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда" так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.

Кроме того, судами установлено, что решение о предоставлении спорных земельных участков в постоянное пользование ГП "Искра" и ГП "Надежда", в порядке, установленном Земельным кодексом Украины, на момент обращения с иском в суд не принимались", - говорится в постановлении коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда от 5 августа 2019 года.

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"