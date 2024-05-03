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Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский
Почти все земли, полученные участниками АТО, сейчас обрабатываются, с них платятся налоги, создаются рабочие места, в отличие от предыдущей незаконной передачи государственных земель в аренду Национальной академией аграрных наук Украины за наличные без надлежащих на то прав.
Донецкая область: россияне ударили по Курахово и Часовому Яру, погибли 3 человека
3 мая 2024 года российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 3 гражданских лица и еще 5 получили ранения.
Кулеба с главой МИД Чехии подвел итоги инициативы по закупке снарядов для Украины
Министры иностранных дел Украины и Чехии обсудили прогресс в реализации чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ за пределами ЕС.
Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора
россия усиливает дезинформационные кампании с целью дискредитации Украины на международном уровне и сокращения иностранной помощи, выдвигая против таких должностных лиц, как глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, ложные обвинения в терроризме, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений.
Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым
Масштабный пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в Берлине, который занимается разработкой систем ПВО, привел к выбросу токсичного дыма. Власти советуют жителям оставаться в помещениях и закрыть окна.
Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА
Зеленский представил Сергея Тюрина как нового руководителя областной военной администрации в Хмельницкой области.
Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка
По данным американской разведки, Китай предоставил критически важные технологии и компоненты для российской оборонной промышленности, что изменило ход боевых действий в Украине в пользу москвы.
Удар рф по Харькову: уже двое раненых
Один человек погиб, двое получили ранения в результате российского удара по жилому кварталу в Харькове.
россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук
россияне постоянно меняют места дислокации своих военных кораблей, прячут их среди судов обеспечения и меняют тактику, чтобы ввести в заблуждение украинские силы из-за уменьшения возможностей противовоздушной обороны в Крыму.
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили
Кабинет Министров назначил новых заместителей министра юстиции, председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития.