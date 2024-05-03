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Практично усі землі, які отримали учасники АТО, нині в обробітку, з них сплачуються податки, створюються робочі місця - Микола Сольський

Практично усі землі, які отримали учасники АТО, нині в обробітку, з них сплачуються податки, створюються робочі місця - Микола Сольський

Київ • УНН

 • 34123 перегляди

Майже всі землі, отримані учасниками АТО, зараз обробляються, з них сплачуються податки, створюються робочі місця, на відміну від попередньої незаконної передачі державних земель в оренду Національною академією аграрних наук України за готівку без належних на те прав.

Передача учасникам АТО земельних ділянок, які роками Національна академія аграрних наук України використовувала для "сірих" схем власного збагачення, є абсолютно правильним кроком, адже набувачі землі отримують орендну плату, на угіддях вирощується врожай, сплачуються податки до бюджету. Таку думку в інтерв’ю Forbes висловив міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН

Деталі

За словами міністра, поява у землі реальних власників позитивно вплинула на економіку України.

"Держава за час безоплатної приватизації роздала 5 млн га, з яких сотням тисяч учасникам бойових дій. Загалом за цією процедурою роздано близько 1 млн га. Понад 90% цих земель є в обробітку. З них сплачують податки, створюють робочі місця", - зазначає Сольський.

Цей механізм контрастує із "сірими" схемами експектації державної землі, які роками використовували держпідприємства Національної академії аграрних наук України. 

"Подивіться, скільки податків заплатили ці держпідприємства. Вони платили лише мізерний земельний податок", - додає міністр.

На його думку, якщо хтось з правоохоронців вважає, що захисники України отримали землю незаконно, то, за їх логікою, вони злочинці.

"Тобто, за версією слідства, ми допомогли заволодіти землею атовцям. Слідство називає це кримінальним злочином. Тобто, на думку правоохоронців, учасники бойових дій є співучасниками злочину?", - пояснює Сольський, який у 2017 році в якості адвоката допомагав учасникам АТО в безоплатному отриманні землі.

Додатково

Сольський розповів як Національна академія аграрних наук України незаконно здавала в оренду державні землі, отримуючи за це готівкові кошти. При цьому, у багатьох випадках НААН та її держпідприємства не могли навіть підтвердити своє право користування цими земельними ділянками.

Нагадаємо

Експерти з якими поспілкувався УНН схиляються до думки, що відсутність підозр АТОвцям, які отримали земельні ділянки, що фігурують у справі міністра Сольського може означати, що вони не вчиняли злочинних дій при їх отриманні, та ставить під сумнів версію слідства, що земля виділялася незаконно. 

Контекст

Міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини стосуються періоду його адвокатської діяльності, задовго до його призначення міністром. Його захисники  стверджують, що жодного зиску Сольський не отримав від того, що воїни АТО набули право на землю.

У 2019 році Верховний Суд своїм рішенням підтвердив, що ДП "Іскра" та "Надія" не мають законних підстав претендувати на землі, які отримали учасники АТО.

"Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія" так і у підприємств, правонаступниками яких вони є.

Крім того, судами встановлено, що рішення про надання спірних земельних ділянок в постійне користування ДП "Іскра" та ДП "Надія", в порядку встановленому Земельним кодексом України, на час звернення з позовом до суду не приймались", - йдеться в ухвалі колегії суддів Касаційного господарського суду Верховного суду від 5 серпня 2019 року.

Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”02.05.24, 08:35 • 114219 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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