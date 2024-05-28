В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют бывшего министра агрополитики Николая Сольского в завладении землями. Однако какими именно - не говорят. Об этом говорится в ответе САП на запрос УНН.

В декларациях экс-министра и его семьи отсутствуют какие-либо земли в Сумской области, завладение которыми приписывают экс-министру.

Сам Сольский также заявил: "Ни я, ни мои родственники земли не оформляли". Впрочем, антикоррупционеры продолжают подчеркивать завладение.

Чем именно завладел Сольский, УНН поинтересовался непосредственно в САП. Но и там ответ не предоставили.

Вместо этого в САП указали, что детективы НАБУ расследуют уголовное производство по факту незаконного завладения земельными участками, которые находились в пользовании двух государственных предприятий НААН. Но и здесь есть вопросы.

Ведь судебные решения свидетельствуют, что госпредприятия НААН не имели прав на земли, которые им сейчас приписывают НАБУ и САП.

Более того, еще в 2018-2019 годах правоохранители обвиняли тогдашних директоров этих госпредприятий (Людмилу Самойленко и Виталия Стазилова) в самозахвате земель.

Согласно обвинительным актам, речь идет о факте самовольного использования предприятием "Искра" земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности площадью 2538 га и предприятием "Надежда" - площадью 2766,1154 га.

То есть, получается, что госпредприятия НААН самозахватили земли и без юридических на то оснований считали их своими. А когда эти земли отдали (как свободные) участникам АТО - НАБУ и САП обвинили последних в незаконном завладении. Роль Сольского, по версии НАБУ и САП, заключалась в том, что он как адвокат помогал воинам в оформлении участков.

Хуже всего, что ситуацией с непонятным завладением землями и громкими обвинениями НАБУ воспользовались поляки, которые со ссылкой на "коррупцию" вышли из переговоров по разблокированию границ. Некоторые эксперты склоняются к мысли, что так было задумано и дело Сольского не случайно совпало по времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.

Напомним

Глава Миагрополитики Николай Сольский ранее прокомментировал подозрения, которые ему выдвинуло НАБУ. По его словам, речь идет о событиях 2017-2018 годов, то есть задолго до того, как он стал министром.

Также Николай Сольский рассказал, как Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях НААН и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками.