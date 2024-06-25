НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров
Киев • УНН
Конфликт интересов зафиксирован у старшего детектива Виктора Яремы, который до НАБУ работал в Ровенской областной прокуратуре. Там же работает Ирина Гилис, на дочь которой оформили ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ". И именно у этой фирмы НАБУ решило заказывать свои судебные экспертизы.
Детективы Национального антикоррупционного бюро манипулируют судебными экспертизами, которые заказывают во время расследования своих уголовных дел. Очередной факт ввыявлен НАПК, сообщает УНН.
Конфликт интересов зафиксирован у старшего детектива Виктора Яремы, который до НАБУ работал в Ровенской областной прокуратуре. Там же работает Ирина Гилис, на дочь которой оформили ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ". И именно у этой фирмы НАБУ решило заказывать свои судебные экспертизы.
При чем до 2016 года эта фирма занималась вовсе не судебными экспертизами, а изданием книг. Теперь же это тендерный фаворит НАБУ. За последние четыре года НАБУ заказало экспертиз у ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ" почти на 640 тысяч гривен.
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы24 июня 2024, 08:23 • 100042 просмотра
Контекст
Ранее УНН писал о том, что манипуляции НАБУ с судебными экспертизами в конце концов играют против самих детективов. Так было в закрытых делах "Роттердам+" и уже оправданного экс-министра Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали.
Так, похоже, будет и в деле экс-министра агрополитики Николая Сольского, в рамках которого детективы НАБУ заказали экспертизу, а когда поняли, что она будет в пользу Сольского - безуспешно пытались ее сбросить и аннулировать.
Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.