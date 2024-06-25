НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

Детективы Национального антикоррупционного бюро манипулируют судебными экспертизами, которые заказывают во время расследования своих уголовных дел. Очередной факт ввыявлен НАПК, сообщает УНН.

Конфликт интересов зафиксирован у старшего детектива Виктора Яремы, который до НАБУ работал в Ровенской областной прокуратуре. Там же работает Ирина Гилис, на дочь которой оформили ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ". И именно у этой фирмы НАБУ решило заказывать свои судебные экспертизы.

При чем до 2016 года эта фирма занималась вовсе не судебными экспертизами, а изданием книг. Теперь же это тендерный фаворит НАБУ. За последние четыре года НАБУ заказало экспертиз у ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ" почти на 640 тысяч гривен.

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Контекст

Ранее УНН писал о том, что манипуляции НАБУ с судебными экспертизами в конце концов играют против самих детективов. Так было в закрытых делах "Роттердам+" и уже оправданного экс-министра Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали.

Так, похоже, будет и в деле экс-министра агрополитики Николая Сольского, в рамках которого детективы НАБУ заказали экспертизу, а когда поняли, что она будет в пользу Сольского - безуспешно пытались ее сбросить и аннулировать.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.