НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают заказывать судебные экспертизы у своих коллег и знакомых, даже несмотря на то, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фиксирует конфликт интересов. Очередные экспертизы для антикоррупционеров сделает ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ", пишет УНН.

Очередные четыре тендера на проведение судебно-экономических экспертиз для НАБУ выиграло ООО "Экспертное учреждение "ЭС ЭНД ДИ". Всего за них бюро заплатит компании более 250 тысяч гривен.

Конфликт интересов связан с тем, что судебные экспертизы заказывает старший детектив Виктор Ярема, а выполняет их дочь его бывшей коллеги из Ровенской прокуратуры, на которую оформлено ООО "ЭС ЭНД ДИ". При чем, заказы регулярные.

НАПК в свою очередь воздерживается от проверки зафиксированных конфликтов интересов и "закрывает глаза" на такие расследования детективов НАБУ.

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Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Это подчеркнули и иностранные эксперты, проводившие аудит деятельности НАБУ. Аудиторы считают, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.

Политолог Руслан Бортник также раскритиковал идею создания отдельного экспертного учреждения для НАБУ, отметив, что это приведет лишь к еще большему хаосу в государственном управлении.