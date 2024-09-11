ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  100929 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  105392 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  107586 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  106859 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  107296 просмотра
публикации
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66422 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  103969 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  127920 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  128790 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  130282 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  90650 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  104727 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  137072 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  122638 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  128193 просмотра
Актуальное
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 08:34  •  65727 просмотра

Read in English

НАБУ продолжает заказывать судебные экспертизы у связанных лиц, несмотря на конфликт интересов. НАПК фиксирует нарушения, но воздерживается от проверок, что вызывает беспокойство относительно объективности расследований.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают заказывать судебные экспертизы у своих коллег и знакомых, даже несмотря на то, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фиксирует конфликт интересов. Очередные экспертизы для антикоррупционеров сделает ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ", пишет УНН.

Очередные четыре тендера на проведение судебно-экономических экспертиз для НАБУ выиграло ООО "Экспертное учреждение "ЭС ЭНД ДИ". Всего за них бюро заплатит компании более 250 тысяч гривен.

Конфликт интересов связан с тем, что судебные экспертизы заказывает старший детектив Виктор Ярема, а выполняет их дочь его бывшей коллеги из Ровенской прокуратуры, на которую оформлено ООО "ЭС ЭНД ДИ". При чем, заказы регулярные.

НАПК в свою очередь воздерживается от проверки зафиксированных конфликтов интересов и "закрывает глаза" на такие расследования детективов НАБУ.

Добавим

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Это подчеркнули и иностранные эксперты, проводившие аудит деятельности НАБУ. Аудиторы считают, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.

Политолог Руслан Бортник также раскритиковал идею создания отдельного экспертного учреждения для НАБУ, отметив, что это приведет лишь к еще большему хаосу в государственном управлении.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  42981 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  45131 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  103969 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  100031 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  95602 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  100777 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  89503 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
10 сентября 2024, 08:56  •  75753 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
10 сентября 2024, 08:23  •  71818 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
10 сентября 2024, 07:11  •  119736 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Популярные

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  107296 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  106859 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  107586 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  105392 просмотра
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  100929 просмотра

Публикации

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66422 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  103969 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  127920 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  128790 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  130282 просмотра

Война

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

  •  0 просмотра
Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

  •  10572 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

  •  14082 просмотра
На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

  •  13956 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  24183 просмотра

политика

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

  •  4566 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66316 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  41419 просмотра
Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

  •  27405 просмотра
Президент Сената Чехии прибыл в Киев

Президент Сената Чехии прибыл в Киев

  •  26673 просмотра

Война

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

  •  0 просмотра
Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

  •  10572 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

  •  14082 просмотра
На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

  •  13956 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  24183 просмотра

политика

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

  •  4566 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66316 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  41419 просмотра
Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

  •  27405 просмотра
Президент Сената Чехии прибыл в Киев

Президент Сената Чехии прибыл в Киев

  •  26673 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  49443 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  65608 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  62338 просмотра

Экономика

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  34890 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  41751 просмотра
Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

  •  33515 просмотра
Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

  •  35628 просмотра
Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

  •  33193 просмотра

Киев

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

  •  10184 просмотра
Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

  •  12099 просмотра
В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

  •  21542 просмотра
Ситуация с водой в Киеве на данный момент не вызывает беспокойства - КГГА

Ситуация с водой в Киеве на данный момент не вызывает беспокойства - КГГА

  •  12628 просмотра
Полиция расследует нападение на священника-военнослужащего в Киеве

Полиция расследует нападение на священника-военнослужащего в Киеве

  •  17219 просмотра