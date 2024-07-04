YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube закрыл учетные записи известных российских исполнителей. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По просьбе комиссии по радио и телевещанию Литвы видеохостинг YouTube заблокировал каналы нескольких известных российских исполнителей, среди которых Полина гагарина, олег газманов, григорий лепс, юлия чичерина, вячеслав манучаров и шаман (ярослав дронов).

Комиссия аргументировала свою просьбу внесением этих медиаперсон в санкционный список Евросоюза. Однако канал группы "любэ" пока остается активным, хотя он также подпадает под санкции.

Напомним

В конце июня официальные страницы группы "любэ" и исполнителей григория лепса, олега газманова, полины гагариной, юлии чичериной и шамана исчезли из Spotify.

На Spotify аккаунты некоторых российских артистов были взломаны, а песни - удалены