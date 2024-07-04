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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 20:39  •  4281 просмотра

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YouTube закрыл аккаунты нескольких известных российских артистов, в частности полины гагариной, олега газманова, григория лепса, юлии чичериной, вячеслава манучарова и шамана из-за включения их в санкционный список ЕС.

YouTube закрыл учетные записи известных российских исполнителей. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По просьбе комиссии по радио и телевещанию Литвы видеохостинг YouTube заблокировал каналы нескольких известных российских исполнителей, среди которых Полина гагарина, олег газманов, григорий лепс, юлия чичерина, вячеслав манучаров и шаман (ярослав дронов).

Комиссия аргументировала свою просьбу внесением этих медиаперсон в санкционный список Евросоюза. Однако канал группы "любэ" пока остается активным, хотя он также подпадает под санкции.

Напомним

В конце июня официальные страницы группы "любэ" и исполнителей григория лепса, олега газманова, полины гагариной, юлии чичериной и шамана исчезли из Spotify.

На Spotify аккаунты некоторых российских артистов были взломаны, а песни - удалены27 июня 2024, 20:56 • 20622 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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