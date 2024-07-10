Spotify запускает новую функцию, которая позволяет создателям подкастов взаимодействовать с поклонниками с помощью комментариев, расширяя возможности вопросов и ответов и опросов.
Spotify теперь позволил комментировать подкасты. Об этом сообщает Spotify, передает УНН.
Детали
Для создателей подкастов, которые стремятся увеличить свою аудиторию и укрепить отношения со слушателями, ключевое значение имеет использование инструментов, обеспечивающих функциональность, понимание и гибкость в управлении шоу и привлечении фанатов в любое время и в любом месте.
С сегодняшнего дня Spotify начинает разворачивать новый способ взаимодействия создателей подкастов со своими поклонниками с помощью комментариев.
Функция "Комментарии" расширяет возможности вопросов и ответов и опросов, которые были введены в 2021 году для повышения интерактивности в индустрии подкастинга.
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