Spotify теперь позволил комментировать подкасты. Об этом сообщает Spotify, передает УНН.

Детали

Для создателей подкастов, которые стремятся увеличить свою аудиторию и укрепить отношения со слушателями, ключевое значение имеет использование инструментов, обеспечивающих функциональность, понимание и гибкость в управлении шоу и привлечении фанатов в любое время и в любом месте.

С сегодняшнего дня Spotify начинает разворачивать новый способ взаимодействия создателей подкастов со своими поклонниками с помощью комментариев.

Функция "Комментарии" расширяет возможности вопросов и ответов и опросов, которые были введены в 2021 году для повышения интерактивности в индустрии подкастинга.

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